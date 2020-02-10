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فن

حفل الأوسكار 2020.. فيلم Rocketman يفوز بجائزة أفضل أغنية أصلية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:55 ص
فيلم Rocketman
فيلم Rocketman
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شروق ابراهيم
حصدت أغنية I'm Gonna love you again من فيلم Rocketman على جائزة افضل اغنية اصلية حفل الأوسكار بنسخته. 

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الاكاديمية كشفت ان حفل الاوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الامريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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