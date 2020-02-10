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فن

حفل الأوسكار 2020 .. Bong Joon Ho يحصد جائزة أفضل مخرج عن Paratise

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:24 ص
Bong Joon Ho
Bong Joon Ho
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شروق ابراهيم
حصد الكوري Bong Joon Ho جائزة أفضل مخرج عن فيلمه Paratise خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92.

يروي الفيلم قصة عائلة من العاطلين عن العمل وعلى رأسها الوالد، يعيشون في شقة قاتمة وبائسة تحت الأرض بين الصراصير والقوارض.

وتتغير حياة هذه العائلة المكونة من زوجين وولديهما عندما يحصل الابن على عمل كمدرّس لغة إنكليزية لفتاة في عائلة برجوازية تقطن في دارة فارهة مع حديقة وباحات فسيحة وديكور مميز.

ويقدم الحفل كل من رامي مالك، زازي بيتز، تيموثي تشالاميت، لين مانويل ميراندا، أنتوني راموس، مارك روفالو، ميندي كالينج، كيلي ماري تران، جيمس كوردن، بينيل كروز، بيني فيلدشتاين، زاك جوتساجن، ديان كيتون، شيا لابوف، جورج ماكاي، ستيف مارتن ، مايا رودولف وسيجورني ويفر.

وكانت الأكاديمية كشفت أن حفل الأوسكار سيكون بدون مقدِم للعام الثاني على التوالي بعد استبعاد الممثل الأمريكي كيفين هارت في 2019 بسبب هجومه على مثليي الجنسية.

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