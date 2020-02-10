الابتعاد بالصدارة.. الأهلي يواجه طلائع الجيش بحثا عن مواصلة الانتصارات





ويدخل المارد الأحمر اللقاء سعيا لمواصلة الانتصارات ، حيث لم يخسر او يتعادل في المسابقة المحلية منذ انطلاقها ، محتلا الصدارة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة ، فيما يخوض الفريق العسكري المباراة محتلا المركز الـ14 برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.





ويأمل طلائع الجيش في تحقيق نتيجة ايجابية أمام حامل اللقب ، خاصة مع تحسن نتائجه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني بعد فوزه على نادي مصر في اخر لقاء برباعية قاسية.





بينما يرغب الشياطين الحمر في حصد الـ3 نقاط للابتعاد بالصدارة ، عن اقرب منافسيه وهو المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 32 من 16 لقاء ، وذلك للاطمئنان على مشوار المسابقة المحلية ، والتركيز في السوبر المصري أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري ، ثم منافسات دور الـ8 بدوري ابطال افريقيا أمام صن داونز.