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رياضة

الابتعاد بالصدارة.. الأهلي يواجه طلائع الجيش بحثا عن مواصلة الانتصارات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره طلائع الجيش على ملعب القاهرة الدولي ، في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ، في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء سعيا لمواصلة الانتصارات ، حيث لم يخسر او يتعادل في المسابقة المحلية منذ انطلاقها ، محتلا الصدارة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة ، فيما يخوض الفريق العسكري المباراة محتلا المركز الـ14 برصيد 15 نقطة من 16 مباراة.

ويأمل طلائع الجيش في تحقيق نتيجة ايجابية أمام حامل اللقب ، خاصة مع تحسن نتائجه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني بعد فوزه على نادي مصر في اخر لقاء برباعية قاسية.

بينما يرغب الشياطين الحمر في حصد الـ3 نقاط للابتعاد بالصدارة ، عن اقرب منافسيه وهو المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 32 من 16 لقاء ، وذلك للاطمئنان على مشوار المسابقة المحلية ، والتركيز في السوبر المصري أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري ، ثم منافسات دور الـ8 بدوري ابطال افريقيا أمام صن داونز.
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