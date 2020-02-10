أهم الأخبار .. شاب يحاول ممارسة الرذيلة مع أخته فقتله والداه بالغربية .. Paratise يقتنص جائزة أفضل فيلم في الأوسكار.. ارتفاع أعداد المصابين بكورونا لـ 40 ألفا و128 حالة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...





حفل الأوسكار2020.. Paratise يقتنص جائزة أفضل فيلم حصد الفيلم الكوري Paratise جائزة افضل فيلم في حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92، بعد فوزه بجائزة افضل سيناريو اصلي وجائزة افضل مخرج لـ Bong Joon Ho وافضل فيلم اجنبي.





فتاة الغربية المتهمة بقتل شقيقها: أخويا حاول يمارس معي الرذيلة.. وأبويا وأمي أنقذوني "مكناش عاوزين نموته".. ، بهذه الكلمات سردت شقيقة الشاب المقتول بالغربية أحداث الواقعة بعد محاولته التعدي عليها جنسيا وقيام والديها بقتله.