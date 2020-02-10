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أخبار البلد

أهم الأخبار .. شاب يحاول ممارسة الرذيلة مع أخته فقتله والداه بالغربية .. Paratise يقتنص جائزة أفضل فيلم في الأوسكار.. ارتفاع أعداد المصابين بكورونا لـ 40 ألفا و128 حالة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:54 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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فريق صدى البلد
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...

حصد الفيلم الكوري Paratise جائزة افضل فيلم في حفل توزيع جوائز الاوسكار في نستخته الـ92، بعد فوزه بجائزة افضل سيناريو اصلي وجائزة افضل مخرج لـ Bong Joon Ho وافضل فيلم اجنبي.

"مكناش عاوزين نموته".. ، بهذه الكلمات سردت شقيقة الشاب المقتول بالغربية أحداث الواقعة بعد محاولته التعدي عليها جنسيا وقيام والديها بقتله.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة العثور علي ٣ جثث من أسرة واحدة بمنطقة حدائق الأهرام، أن الزوج قتل زوجته وابنته ثم انتحر بالقفز من الطابع الرابع لعجزه عن سداد ٣١ مليون جنيه ديون متراكمة. 

ذكرت مراكز الأرصاد الجوية، تأثر الشرق الأوسط بالمنخفض الجوي "كريم"، وذلك مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتساقط الأمطار والجليد على دول المنطقة. 

تحاول السلطات الصينية السيطرة على الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد في البلاد، عبر عزل المرضى، والمحافظة على الوقاية وغيرها، ويعد من أهم هذه الاستعدادات هي وجود مستشفيات كافية لاستقبال الأعداد الكبير من المصابين. 

حصد فيلم Toy Story 4  جائزة افضل فيلم كرتوني خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسحته الـ92 الذي يقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.

قال الدكتور حسين عبد الرحمن وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لقطاع الصحة العامة الإماراتية، إن الإمارات شخصت 7 حالات مصابين بفيروس كورونا.

أكدت السلطات الصينية إصابة 419 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع أعداد المصابين إلى 40 ألفا و128 حالة. 

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي لن يتصالح مع محمود عبد المنعم كهربا، بعد توقيعه للنادي الأهلي وأن هناك شكوى مقدمة ضده. 

كشف مصدر امني عن ارتفاع عدد المصابين باختناق في حادث إندلاع حريق هائل بمطعم بطريق البلاجات بمحافظة الإسماعيلية، الى ٥ أشخاص بينهم ضابط.  
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