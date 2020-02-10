حقيقة ظهور إصابة بفيروس كورونا بمصر.. وعاصفة ثلجية تضرب الشرق الأوسط.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الاقليمي والمحلي والدولي، كما أبرزتم أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بالمشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وأفريقيا، شدد المشاركون في القمة الـ33 للاتحاد الأفريقي التي بدأت فعالياتها بأديس أبابا على ضرروة الحل السلمي والسياسي لأزمات القارة وعلى رأسها الأزمة الليبية حيث رفعت القمة شعار "إسكات الأسلحة"، وتركزت المناقشات على النزاعات التي تشهدها القارة وقضية مكافحة الإرهاب إذ عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي استضافة مصر قمة أفريقية لتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب.





وفيما يخص كورونا، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، أن المواطن المصري القادم من السعودية غير مُصاب بفيروس كورونا.





ونفى حميدة، ما تردد عبر وسائل الإعلام أنه تم عزل المريض، مُشيرًا إلى أن المريض يُعاني من ارتفاع درجة الحرارة والتهاب رئوي، ولا أعراض لإصابته بالفيروس.





وحول ليبيا، تداول نشطاء تقرير بعنوان "إخوان ليبيا وإهدار أموال الدولة"، يكشف الخلافات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وطرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها.





واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي قيادات حزب العدالة والبناء، فرع تنظيم الإخوان في ليبيا، بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في إسطنبول، ردًا على اتهام رئيس ديوان المحاسبة الإخواني خالد شكشك له بالفساد، وإهدار أموال عامة بغير حق، على سفرياته الخاصّة، وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس، بمبلغ يقرب من نصف مليون دينار ليبي.





ومن لبنان، يتأثر لبنان حاليًا بمنخفض جوي أدى إلى تساقط الثلوج على علو منخفض، وصل إلى مستوى 600 متر فوق سطح البحر.





وفي الصين، بدأ العمال يتقاطرون على المكاتب والمصانع في شتى أنحاء الصين اليوم الاثنين بعد أن خففت الحكومة بعض القيود المفروضة على العمل والتنقل في أعقاب وباء كورونا الذي أودى الآن بحياة أكثر من 900 شخص معظمهم في بر الصين الرئيسي.





ومن صحيفة الخليج، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.





وفيما يخص المنطقة، اشتدت قسوة العاصفة القطبية التي تضرب حاليًا منطقة الشرق الأوسط، وشهدت بلدان عدة انخفاضًا قياسيًا في الحرارة، وتساقط نادر للثلوج، في السعودية، الأردن ولبنان، ومصر والعراق، في الوقت نفسه، اجتاحت العاصفة «سيارا»، شمال غربي أوروبا، مسببة اضطرابات في النقل الجوي والبحري، وألغيت مئات الرحلات الجوية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.





فيما تقدم السودان بطلب للأمم المتحدة، بتوسيع عملياتها بالبلاد من حيث الحكم والنطاق، فضلًا عن مساندة المنظمة في تحقيق السلام الدائم بالبلاد، فيما يجري رئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك مشاورات مع المستشارة الألمانية يوم الجمعة المقبلة في برلين.





وبالانتقال إلى صحيفة الاتحاد، أعلن الحزب الديموقراطي في ولاية آيوا الأمريكية، أن مراجعة نتائج الانتخابات التمهيدية التي جرت في الولاية يوم الإثنين خلصت إلى أن الفائز هو المرشّح المعتدل بيت بوتيدجيدج الذي حصل على 14 مندوبًا يليه بيرني ساندرز، الذي حصل على 12 مندوبًا، في نتيجة سارع السناتور اليساري إلى إعلان عزمه على الطعن بها.





فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن مشروع الموازنة الذي سيكشف البيت الأبيض عنه، اليوم الإثنين، سيتخلى عن هدف سعى إليه الجمهوريون طويلًا ألا وهو سد العجز في الميزانية الفدرالية خلال عقد.



