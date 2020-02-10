خوفا من كورونا .. الطلاب و المعلمون يرتدون الكمامات و ركن لـ المطهرات بمدرسة بمصر الجديدة

حرصت مدرسة الطبري الإعدادية بنين بمصر الجديدة ، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الطلاب من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة وذلك بالتزامن مع إنتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم و زيادة عدد ضحياه.





حيث جهزت المدرسة غرفة طبية لعزل أي حالة يشتبه في اصابتها بأي من الأمراض المعدية.





كما وفرت المدرسة كافة أنواع الكمامات والمطهرات اللازمة لقتل الجراثيم منعا لانتشار أي شكل من أشكال العدوى.





وقامت إدارة المدرسة كذلك بعمل فقرة في طابور الصباح لتوعية الطلاب والمعلمين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية.





وشددت ادارة المدرسة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات، والاهتمام بالنظافة الشخصية.



