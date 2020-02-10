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تعليم

خوفا من كورونا .. الطلاب و المعلمون يرتدون الكمامات و ركن لـ المطهرات بمدرسة بمصر الجديدة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:23 ص
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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ياسمين بدوي

حرصت مدرسة الطبري الإعدادية بنين بمصر الجديدة ، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الطلاب من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة وذلك بالتزامن مع إنتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم و زيادة عدد ضحياه.


حيث جهزت المدرسة غرفة طبية لعزل أي حالة يشتبه في اصابتها بأي من الأمراض المعدية. 


كما وفرت المدرسة كافة أنواع الكمامات والمطهرات اللازمة لقتل الجراثيم منعا لانتشار أي شكل من أشكال العدوى.


  وقامت إدارة المدرسة كذلك بعمل فقرة في طابور الصباح لتوعية الطلاب والمعلمين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية.


وشددت ادارة المدرسة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات،  والاهتمام بالنظافة الشخصية.


جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.


وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 2020، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020.


خوفا من كورونا .. الطلاب و المعلمون يرتدون الكمامات و ركن لـ المطهرات بمدرسة بمصر الجديدة
خوفا من كورونا .. الطلاب و المعلمون يرتدون الكمامات و ركن لـ المطهرات بمدرسة بمصر الجديدة
خوفا من كورونا .. الطلاب و المعلمون يرتدون الكمامات و ركن لـ المطهرات بمدرسة بمصر الجديدة
خوفا من كورونا .. الطلاب و المعلمون يرتدون الكمامات و ركن لـ المطهرات بمدرسة بمصر الجديدة
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