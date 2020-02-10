مستشار القوات المسلحة الليبية: لدينا كل أدلة دعم تركيا وقطر للإرهاب..فيديو

قال مستشار القوات المسلحة الليبية، صلاح الدين عبد الكريم،إنه يجب منع العدوان التركى القطرى على الشعب الليبيى والاراضى الليبية، مؤكدا أن المجتمع الدولى عليه مسؤوليات كبيرة لمساعدة الليبيين مما يعانونه جراء العدوان التركى على الشعب الليبيى.









وتابع مستشار القوات المسلحة الليبية:، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا، لدينا كل الأدلة والاثباتات حول دعم تركيا وقطر للإرهاب بليبيا، وسنقدمها لكل جهة ستساهم فى صد العدوان التركى القطرى على ليبيا، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد الجماعات الإرهابية منذ دخولها للاراضى الليبيى فى يوم 20 فبراير 2011.





وأوضح أن كل دعم الجماعات الإرهابية ياتى من تركيا وقطر مباشرة عن طريق الشركات التى يمولها أردوغان، مؤكدًا أن الشعب الليبي يرفض الدعم القطرى التركى المقدم للإرهاب فى الداخل.





وأكد أن تركيا تقوم بفعل اجرامى ارهابى على الأراضى الليبية، مضيفًا أن الجريمة مكتملة أمام الرأى العام، موضحًا أن هناك أضرارا كبيرة وقعت على الكثير من الدول بسبب تدخلات تركيا.





وأضاف أن كل أفعال أردوغان تضر بليبيا لدعمها الإرهاب ماديًا ولوجيستيًا، مطالبًا بالشق الجنائى والتحقيق فى الجرائم التى وقعت على الليبيين الذين قتلوا وأصيبوا بسبب الإرهاب، مضيفًا أنه لابد من تحميل تركيا وقطر مسؤوليات الاضرار المادية التى وقعت بليبيا.











