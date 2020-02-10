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استشارى تغذية صحية: الخضار لا يمكن تخزينه فى الثلاجة أكثر من 4 أيام.. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:09 ص
اكل صحى لحياة افضل
اكل صحى لحياة افضل
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ريهام فيكتور

قالت الدكتور جيهان فؤاد استشارى التغذية العلاجية للأطفال بالمعهد القومى للتغذية، إن أصعب شيء يقابل الإنسان فى العالم كله هو تغير العادة ولكن إن قمنا بأداء نظام معين منذ الصغر مع أبنائنا تصبح الحياة أسهل.


وأضافت الدكتور جيهان فؤاد من خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية DMC أن المشكلة التغذية ليس لها علاقة بالمستوى الاقتصادى، مؤكدا أن تعلم "ست البيت" طريقة تحضير الطعام الصحى الجيد لأفراد أسرتها أمر مهم جدا.


وأشارت استشارى التغذية العلاجية للأطفال بالمعهد القومى للتغذية إلى أن طعام الشارع به إضافات كثيرة ومواد تدخل على الخلايا العصبية تؤثر على التركيز الدراسى بالنسبة للطفل.


وتابعت استشارى التغذية العلاجية للأطفال بالمعهد القومى للتغذية أنه من الضرورى على قدر الإمكان أن تسعى كل أم لطهى الطعام الطازج يوم بيومه.


منوهة إلى أن إعادة تسخين الطعام المطهو بزيت الذرة أكثر من مرة تصبح نتيجته وكأنها سمنة.


وأكدت استشارى التغذية العلاجية للأطفال بالمعهد القومى للتغذية أن الخضار لا يمكن تخزينه فى الثلاجة أكثر من 4 أيام فقط لا غير، لافتة الى أن الفول النباتى والعدس والسبانخ والكشرى أو أى نوع من البقوليات من الأطعمة الصحية التى تقلل من الإصابة بالأنيميا ونقص الحديد بالجسم.

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