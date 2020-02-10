AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. لأول مرة..حفل الأوسكار في السعودية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:15 ص
لأول مرة..حفل الأوسكار
لأول مرة..حفل الأوسكار في السعودية
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرضت قناة العربية، تقريرا جاء فيه ان الكثيرين من محبي السينما العالمية من السعوديين تابعوا حفل الأوسكار  فجر اليوم لأول مرة.


وتوافد الكثيرون من السعوديين المحبين للسينما ومتابعينها الى صالات السينما لمتابعة حفل الأوسكار في دورته الـ 92، وبدأ التوافد من قبل بدء الحفل بساعتين تقريبًا.


وامتلأت صالات السينما في السعودية، للاستمتاع بمشاهدة هذا الحفل، وتوقعوا الفوز لأفلام معينة، وأقيم، اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.


وتوافد نجوم السينما والتلفزيون في هوليوود، على السجادة الحمراء، لحضور الحفل في نسخته الـ92، بإطلالات مختلفة تجمع بين الأناقة والغرابة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد يومين من اعتقاله.. خواكين فينيكس بطل Joker ينافس على الأوسكار

بعد ترشحه لـ الأوسكار.. فيلم Joker يتصدر تويتر

صدى البلد يرصد توقعات جوائز حفل الأوسكار الـ92.. خواكين فينيكس الأفضل بفيلم Joker.. وعودة براد بيت لمنصات التتويج

توقعات.. القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار 2020

شاهد.. نجوم السينما العالمية فى حفل جوائز الـ بافتا

كل ما تريد معرفته عن حفل الأوسكار الـ92.. الموعد والمرشحون وقناة العرض

ترشيحاتنا

البرازيل تلحق بالأرجنتين وتتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم

استشارى تغذية صحية: الخضار لا يمكن تخزينه فى الثلاجة أكثر من 4 أيام.. فيديو

التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

توضأت وشربت سجائر فهل بطل وضوئي ؟ الافتاء توضح

باور فاميلي غيرت ميرفت وعلاء.. هنيدي يعلق على استعانته بشخصيتي فيلمه الشهير

طقس السعودية تحت الصفر بمناطق الرياض.. وتقلبات في جدة والأرصاد تنصح المواطنين

AdvertisementS

الساعة بـ 500 جنيه .. شبكة دعارة حلوان استقطبت طالبات المعاهد الفنية والصور دليفري

الدولار يتهاوى أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 10-2-2020

شديد البرودة و أمطار غزيرة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالمنيا

بشرى سارة .. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

الفرح باظ.. صدمة لعروس بعد إفساد صديقاتها حفل زفافها

مفاجأت جديدة فى تحقيقات مذبحة كفر الدوار.. المتهم: خططت لقتل اخويا وعياله وعمى وأسرته.. الحلقة الرابعة

بشرى لأصحاب المعاشات من الأطباء.. تحرك برلماني لـ مد سن المعاش

بعد تفشي كورونا.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور في الصين

بـ 5 جنيهات.. تخلصى من عرق النسا بدون جراحة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوج عجز عن سداد 31 مليون جنيه فقتل زوجته وابنته وانتحر

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة إلغاء السوبر.. فساد الاتحاد الإفريقي.. رباعي الأهلي يقتربون من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوسكار 2020.. كل ما تريد معرفته عن الفائزين وأهم اللقطات الطريفة والإنسانية

نصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور