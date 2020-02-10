شاهد.. لأول مرة..حفل الأوسكار في السعودية

عرضت قناة العربية، تقريرا جاء فيه ان الكثيرين من محبي السينما العالمية من السعوديين تابعوا حفل الأوسكار فجر اليوم لأول مرة.





وتوافد الكثيرون من السعوديين المحبين للسينما ومتابعينها الى صالات السينما لمتابعة حفل الأوسكار في دورته الـ 92، وبدأ التوافد من قبل بدء الحفل بساعتين تقريبًا.





وامتلأت صالات السينما في السعودية، للاستمتاع بمشاهدة هذا الحفل، وتوقعوا الفوز لأفلام معينة، وأقيم، اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.





وتوافد نجوم السينما والتلفزيون في هوليوود، على السجادة الحمراء، لحضور الحفل في نسخته الـ92، بإطلالات مختلفة تجمع بين الأناقة والغرابة.



