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أخبار العالم

السودان تكشف حقيقة عبور طائرات إسرائيلية أجواء البلاد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

نفت سلطة الطيران المدني في السودان، أمس الأحد، شروعها في أي ترتيبات فنية لعبور الطائرات الإسرائيلية أجواء البلاد.

ونقل موقع "باج نيوز" السوداني عن بيان أصدرته السلطة قوله: "سلطة الطيران المدني جهة تنفيذية لسياسة الدولة، وهي جهة  فنية تنظم عملية عبور الطائرات في الأجواء السودانية بعد استيفاء جميع مراحل الموافقات".

وكانت بعض وسائل الإعلام تداولت موافقة سلطة الطيران المدني السودانية على بدء عملية عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء السودانية، خاصة في ظل التقارير التي تفيد بوجود نية بتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل بعد لقاء رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا الأسبوع الماضي. 



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