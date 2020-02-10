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اقتصاد

توقف انكماش أسعار المنتجين بالصين.. ومخاطر الفيروس تتصاعد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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وكالات

توقف تراجع أسعار المصانع في الصين الذي استمر على مدى ستة أشهر في يناير وإن كان من المستبعد استمرار قوة الدفع في ظل إغلاق الشركات لفترة طويلة بسبب تفشي الفيروس التاجي.

 

أودى الفيروس بحياة أكثر من 900 شخص في الصين وزاد من ضغوط الأسعار ليسجل تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوى في ثمانية أعوام مع تقييد الحكومة الحركة مما دفع السكان لتخزين المواد الضرورية.

 

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين 0.1 بالمئة مقارنة به قبل عام، بحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، متفقا مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ومخالفا تراجعا بنسبة 0.5 بالمئة في ديسمبر.

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