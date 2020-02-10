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مرأة

بالستان الأبيض.. ريم مصطفى بإطلالة صباحية تبهر متابعيها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:41 ص
ريم مصطفي
ريم مصطفي
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ريم مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت ريم بإطلالة بيضاء باللون الأبيض الستان، واعتمدت مكياجا هادئا بسيطا، يبدو وكأنها طبيعية وظهرت بتسريحة شعر غير تقليدية. 

والتقطت ريم بطريقة السيلفي الذي لم يظهر إطلالاتها بالكامل ولكنه أظهر ارتدائها ملابس ستان بيضاء ويبدو أنه روب، ولم تتعمد ريم التركيز على إطلالاتها وملابسها ولكنها ركزت على ملامحها.

وانهالت التعليقات على ريم بمجرد نشرها للصورة وكان أبرزها: "ايه الجمال ده كله" وآخرون "الجمال الطبيعي".
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A post shared by Reem Moustafa (@reemmoustafaofficial) on

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