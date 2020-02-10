الإهمال يتسبب في كسر طفلة الجمباز .. تفاصيل

قالت شروق كامل والدة الطفلة عايدة لاعبة الجمباز بنادي سبورتينج، إن الإهمال أدي إلي اصابة ابنتها بكسر خطير بمفصل رجلها.





وأضافت شروق خلال مكالمة هاتفية مع برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية mbc مصر: بنتي عندها 5 سنوات كنا في التمرين والمبني 3 أدوار والأطفال في اخر دور ومكان الأهالي في الدور الأول فمشفتش اللي حصل مباشرة وعرفت من الكاميرات.





وتابعت والدة الطفلة عايدة: كلموني عشان بنتي بتصوت وتعيط وبعدين اكتشفت ان حصلها كسر لان المدربة ضغطت عليها بدون وعي للي ممكن يحصلها، واللي ضاعف الاصابة انهم شالوها غلط لما نقلوها من النادي الي المستشفى .





واشارت والدة الطفلة المصابة الي انها توجهت الي قسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة اتهمت فيه كافة العاملين بنادي سبورتنج بالتسبب في كسر ابنتها نتيجة للإهمال.



