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حوادث

الموت يخطف 3 أطفال.. أنس صدمته سيارة.. وهنا ومحمود غرقا بكفر الشيخ

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
شهد مركزي بلطيم والبرلس بكفر الشيخ، حادثين مأساويين منفصلين، راح ضحيتهما 3 أطفال في عمر الزهور، ما تسبب في أحزان كبيرة على هؤلاء الأطفال، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات عزاء حزنًا عليهم.

فقد تحولت قرية أبو سليمان، بكفر الشيخ،  إلى سرادق عزاء كبير، حزنًا على وفاة الطفلين هنا .ر. ع 3 سنوات، ونجل عمها محمود.م.م عام ونصف، بعد أن تعرضا للغرق في بركة أمطار أمام منزلهما أثناء لهوها ولعبهما معًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث، وتبين أن البركة عمقها نحو متر ونصف على مساحة 40 مترًا، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بلطيم المركزي، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وفي نفس اليوم من هذا الحادث الأليم، لقي طفل عمره 4 أعوام مصرعه، أثناء سيره برفقة والده ووالدته، بأن صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة، وجرى نقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته إلا أنه قد فارق الحياة.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وصول "أ.م" 4 سنوات إلى مستشفى برج البرلس المركزي، جثة هامدة، وتبين أنه أثناء سيره برفقة والده ووالدته بالقرية، اصطدمت به سيارة مجهولة، وفر قائدها هاربًا، ما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ إثر تعرضه لحادث سير، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

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