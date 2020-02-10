وكيل أول مجلس النواب: القيادة السياسية تقدم كل صنوف الرعاية للمؤسسة الدينية في مصر

‎أكد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف أهمية الدعوة وجهود العلماء وحفظة القرآن الكريم لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وترسيخ مكارم الأخلاق والعمل على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال وتجديد الفكر الديني وتنوير العالم وفق صحيح الدين الإسلامي.





وقال الشريف فى بيان صحفى له إن القيادة السياسية تقدم كافة صنوف الرعاية للمؤسسة الدينية فى مصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك بنفسه في احتفالات المصريين مسلمين ومسيحيين ويرسخ مبدأ المواطنة وشعار"كلنا واحد" وهو أصل من أصول الدين الإسلامى، وشدد على احترام الدين للآخر.





جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة بحفظة القرآن الكريم التى أقامها وكيل أول مجلس النواب بقاعة "سيف اليزل" بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين.





وأضاف أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال واللجان النوعية فى المجلس تدعم المؤسسات الدينية فى مصر وجهودها فى العالم لاسيما فى إفريفيا وآسيا، قائلا: إن مصر تتواصل مع الأشقاء فى إفريقيا، إن مصر هى إفريقيا وإفريقيا هى مصر، وقد تم إنشاء لجنة تعنى بهذا الشأن هى لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.‎