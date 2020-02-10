محافظ الدقهلية يكرم 8 مشاركين في معرض المنتجات الوطنية بجامعة المنصورة

كرم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، 8 من فريق العمل بالإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع بجامعة المنصورة من الذين شاركوا في المعرض المتكامل لدعم المنتجات الوطنية بحضور زينب الأمشاطي، مدير الإدارة العامة لجهاز شباب الخريجين.





وأكد محافظ الدقهلية -بحسب بيان- دعمه الكامل للشباب في مختلف القطاعات وأنه لا يبخل بأي دعم يساهم في تنفيذ مشروعات الشباب وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بمشروعات الشباب ودعمهم في شتى المجالات.



