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فن

آمال ماهر تعود من فرنسا بعد تصوير أحدث أغنياتها "ماتسبنيش"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:57 م
آمال ماهر
آمال ماهر
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محمد نحلة
عادت الفنانة آمال ماهر من العاصمة الفرنسية باريس بعد انتهائها من تصوير أحدث أغنياتها بعنوان "ماتسبنيش" والمقرر طرحها خلال الأيام القادمة تزامنًا مع عيد الحب.

تم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية خلال عدة أيام مع المخرج العالمي "نيهات أوداباسي".

ومن جهة أخرى تواصل الفنانة آمال ماهر استعداداتها لحفل "ليلة عيد الحب" الذي سيقام يوم الجمعة القادم 14 فبراير 2020 في مسرح "ماركي" بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور و الفنان ماجد المهندس.

يذكر ان أخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم ١٦ أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي  “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، و Taskin Sabah  و Ismail Tunçbilek  و Luis  Robisco و طارق مدكور و نادر حمدي و تميم و هادي شرارة  و نابلسي.
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