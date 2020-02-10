قتلوا 3 غلط.. حكاية ثأر أسيوط: المتهمون أطلقوا النار على ناس أبرياء

وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية بأسيوط لضبط مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه مواطنين بدائرة مركز شرطة أبنوب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة آخر.





اللداية عندما تبلغ لمركز شرطة أبنوب من إحدى المستشفيات باستقبالها ( ثلاثة أشخاص "متوفين" – وآخر مصاب "إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة"، مقيمين بقرية الشنابلة بدائرة المركز)، وما قرره المصاب أنه حال تواجده أمام المحل ملكه، فوجئ بسيارة ربع نقل يستقلها شخصان مجهولان قاما بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية تجاههم ما أدى لوفاة الثلاثة المشار إليهم وحدوث إصابته.





من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فرق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه، مقيمان بقرية المعابدة الشرقية دائرة المركز) حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليهم اعتقادًا منهم بأنهم أفراد من عائلة (مرتبطون معهم بخصومة ثأرية، ومقيمين بناحية قرية الشنابلة دائرة المركز).





عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى أسفرت جهودها عن ضبط (إثنين من المتهمين) وبحوزتهما (2 بندقية آلية وعدد 22 طلقة من ذات العيار) وبمواجهتهم إعترافا بإرتكابهما الواقعة بالاشتراك مع والدهما الهارب بإستخدام السلاحين المضبوطين بحوزتهما، وكذا أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (9) قطع سلاح نارى (بنادق آلية) بحوزة 9 متهمين.





واستكمالًا لجهود الحملة الأمنية، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى "بنادق ألية" بحوزة (5) أشخاص مقيمين بقرية المعابدة بدائرة المركز.





كما تم ضبط عدد (12) محكوم عليهم بإجمالى عدد (60) حكم "جزئى ، مستأنف".





جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والاستمرار فى توجيه الجملات الأمنية المُكبرة لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.