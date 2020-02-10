استخدما سيارة أجرة.. ضبط متهمين بالاستيلاء على متعلقات "عربي" بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، في ضبط شخصين لقيامهما بسرقة شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بواسطة سيارة أجرة.





وتلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من "شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول العربية"، واللذين حضرا لمدينة الإسكندرية للبحث عن شقة للإيجار بدائرة القسم، وتعرض أحدهما لواقعة سرقة من مجهولين أثناء إستقلاله سيارة أجرة "تاكسى" والإستيلاء على متعلقاته الشخصية (هاتف محمول - 350 جنيه - جواز سفره).









على الفور تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة "شخصان".





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما من خلال بعض الأكمنة، أسفر إحداها عن ضبطهما.









بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والسيارة الأجرة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.