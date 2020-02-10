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برلمان

عربية النواب: رؤية مصر حاسمة تجاه قضية فلسطين.. والسيسي حريص على طرحها عالميا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:18 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالقضايا المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية امام الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية الــ 33 التى انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.


ووجه " أباظة " فى بيان أصدره اليوم، تحية تقدير واعجاب لـ الرئيس السيسى لتأكيده بأن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الأفريقية التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، مؤكدا ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولاتزال وسوف تظل تعطى اولوية قصوى للقضية الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والرؤية المصرية ستظل ثابتة ولن تتغير لانها تتفق تماما مع قرارات الشرعية الدولية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان الرئيس السيسى فى جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية والافريقية يحرص دائما على طرح رؤية مصر الواضحة والحاسمة بشان ملف قضية السلام فى الشرق الاوسط والتى ترتكز على مقررات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لجميع الاراضى الفلسطينية،مطالبا من المجتمع الدولى ان يكون له دوره تجاه هذه القضية ويساند الشعب الفلسطينى فى الحصول على جميع حقوقه المشروعة فى ضوء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية.
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