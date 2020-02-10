عربية النواب: رؤية مصر حاسمة تجاه قضية فلسطين.. والسيسي حريص على طرحها عالميا

مطالبا من المجتمع الدولى ان يكون له دوره تجاه هذه القضية ويساند الشعب الفلسطينى فى الحصول على جميع حقوقه المشروعة فى ضوء الرؤية المصرية القائمة على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة ان الرئيس السيسى فى جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية والافريقية يحرص دائما على طرح رؤية مصر الواضحة والحاسمة بشان ملف قضية السلام فى الشرق الاوسط والتى ترتكز على مقررات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لجميع الاراضى الفلسطينية،