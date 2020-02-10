برلماني: اقتراح السيسي بتشكيل قوة عسكرية أفريقية لمواجهة الارهاب زلزل تركيا وقطر

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة أن اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد قمة أفريقية بالقاهرة لتشكيل قوة عسكرية أفريقية لمواجهة الارهاب أحدث رعبا وزلزالا سياسيا داخل الدول والأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتؤوى الارهاب والإرهابيين على أرضها وفى مقدمتها النظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان والنظام القطرى الارهابي ممثلا فى أمير الدم والارهاب تميم بن حمد.





وقال "مسعود" فى بيان أصدره اليوم،إن هذا الاقتراح من الرئيس السيسي يتطلب من القادة والرؤساء الأفارقة الاستعداد الجيد للعمل سويا من أجل القضاء على المخاطر والتحديات التي تواجهه القارة السمراء بسبب ظاهرة الإرهاب الأسود ، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبرى في عقد هذه القمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار داخل جميع دول القارة، لا سيما أن ظاهرة الإرهاب تقف عائقا كبيرا أمام جهود التنمية والاستثمار، فضلا عن تأثر الدول الأفريقية سلبا بهذه الآفة الخطيرة.





ونوه المهندس امين مسعود إلى أن اقتراح الرئيس السيسي يحمل العديد من الرسائل المهمة للرأي العام العالمي فى مقدمتها ان مواجهة ظاهرة الارهاب تتطلب تعاونا اقليميا وعالميا للقضاء على جميع الكيانات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الاخوان الارهابية.





وأشار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح على ارض الواقع سيقضى على اى محاولات للتدخل فى الشئون الداخلية لجميع الدول الافريقية وسوف يكفل تحقيق الامن والاستقرار داخل ليبيا والقضاء نهائيا على المليشيات الارهابية ومرتزقة رجب طيب اردوغان داخل ليبيا.