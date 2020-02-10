استقرار حالة الطقس بدمياط والسماح للمراكب بالخروج للصيد

الطقس،

الطقس،

الطقس

الطقس



يذكر أن محافظة دمياط قد رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة مؤخرا والدفع بسيارات شفط مياه الأمطار لشفط تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية لتيسير حركة السير ومع تعليمات بالاستعداد لمواجهه اي طوارئ قد تحدث نتيجة لتساقط الغزير لامطار.



وفي نفس السياق أعلنت هيئة ميناء دمياط انتظام حركة الملاحة ببوغاز الميناء حيث ان الميناء استقبت على مدار ال24 ساعه لماضية 2 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

شهدت محافظة دمياط ،اليوم، استقرارا ملحوظا في حالةحيث أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج بمحافظة دمياط ،استقرار حالةوالسماح لمراكب الصيد بالخروج لرحلات الصيد مع اتخاذ كافة الاجرءات الاحتزازية لاى تقلبات فيجاء ذلك عقب ان تعرضت المحافظة لموجه منالسيئ على مدارالايام الماضي ، وغرق الشوارع بمياة الامطار والتي تسببت في شلل تام في الحركة المرورية في مختلف أنحاء المحافظة وانسداد البالوعات في الشوارع وتراكم مياه الامطار.