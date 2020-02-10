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تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الحقوق.. صور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:19 م
رئيس جامعة بنها يتفقد
رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية
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إبراهيم الهوارى

تفقد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها، لشئون التعليم والطلاب، سير العملية التعليمية والدراسة بكلية الحقوق.


رافق المغربى خلال جولته الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق  ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.   

 

وتفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته القاعات الدراسية والمدرجات والتقي بعدد من الطلاب وحثهم علي المشاركة بفعالية في الأنشطة الطلابية والتحصيل العلمي.


وقال المغربي إنه تم مراجعة جميع الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسى الثانى من حيث أعمال الصيانة والتجديدات وإعداد الجدول وتجهيز المدن الجامعية لتسكين واستقبال الطلاب.

https://www.elbalad.news/4167506

رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتي الآداب والتجارة ويلتقي الطلاب داخل المدرجات.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الحقوق.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الحقوق.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الحقوق.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الحقوق.. صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الحقوق.. صور
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