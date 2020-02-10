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برلمان

وزير الأوقاف: العالم آمن بالتجربة المصرية في عهد الرئيس السيسي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:09 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
اكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مجلس النواب له مهمة وطنية كبيرة، مثمنا مساندة البرلمان للأوقاف من خلال التشريع والمراقبة.

وأضاف الوزير خلال استضافة مجلس النواب لضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم الاثنين، إن الاستضافة في البرلمان اليوم تؤكد  اهتمام الدولة بالتدين الصحيح، لأنه صمام أمان للمجتمع كله، مشيرا إلى أن الجماعات تبنى نظريتها على أنهم يحملون راية الدين، وهم شوهوا صورة الدين.

وأوضح، أنه لن يحترم الناس أمور ديننا ما لم نحترم أمور دنيانا، مؤكدًا أن جماعات التطرف تحمل زورا راية الإسلام والإسلام منهم براء، متابعا "المسألة في التطبيق وليس الحفظ فقط".

وشدد الوزير على أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على ثوابتنا الدينية بالفهم الصحيح وليس الفهم المشوه الذي أضر بالإسلام، مشيرا إلى أن لدينا 85 متسابقا من 63 دولة وممثلين عن 30 أفريقية وهناك وفد روسي أيضا.


واختتم قائلا: "العالم آمن بالتجربة المصرية في عهد الرئيس السيسي"، مؤكدا نعمل على المحور الإنساني، والأديان هي فن صناعة الحياة لا الموت.
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