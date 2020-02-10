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حوادث

العثور على أدوات مكتبية داخل مخزن بدون ترخيص بالمقطم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:12 م
حملات امنية
حملات امنية
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كتب – محمد صبري :
تمكن ضباط  إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن أدوات مكتبية كائن بشارع طارق أبو النور بحى المقطم لإدارته المخزن بدون ترخيص .

وتبين حيازته كميات كبيرة من الأدوات المكتبية مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المخزن على 89040 قطعة أدوات مكتبية ( قلم ، براية ، دبابيس ، استيكة ، مسطرة ) و6500 رزمة ورق تصوير و500 حافظة أقلام و400 ماكينة لصق و276 قلم   منتهية الصلاحية و36 حبارة و100 عبوة صمغ وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها .

واعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
 
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