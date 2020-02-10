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أخبار العالم

حساب المواطن بالسعودية يكشف عن تفاصيل دفعة فبراير بقيمة 2.6 مليار ريال

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:32 م
حساب المواطن
حساب المواطن
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سعيد العربي

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الإثنين) إيداع 2.6 مليار ريال، كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 (دفعة فبراير)، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع.

 

وأصبح بذلك إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

 

وصرح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني بأن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد منهم 1.06 مليون ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون ربّ أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة.

 

وأضاف أن نحو 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى والبالغة قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمالي المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل تحصل أكثر من 1.2 مليون مستفيد منهم على الاستحقاق الكامل.

 

وبيّن القحطاني أن معدل التغير لعدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته -1.1% ليصبح إجمالي عدد المستحقين الرئيسيين في هذه الدفعة 3.8 مليون مستفيد رئيسي، شكلّ أرباب الأسر ما نسبته 60% بينما بلغت نسبة المستقلين 40%، وجاءت نسبة الذكور 74% والإناث 26% من إجمالي المستحقين.

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