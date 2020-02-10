فى ذكرى ميلاد نعيمة وصفي.. قصة حب فى حياة قاتلة شجر الدر





تزوجت نعيمة وصفي من الصحفي عبدالحميد سرايا أول من أنشأ قسم الخارجي بجريدة الأهرام، وذلك بعد قصة حب، وأنجبت 4 أبناء، هم: خالد، دكتور مقيم بلندن، ومنى، مهندسة ديكور مقيمة بالولايات المتحدة، ومحمد، الذي يعمل مخرجًا للأفلام الوثائقية وأخيرا عمر.









ومن شدة حب نعيمة وصفي لزوجها قامت برثائه بعد وفاته في قصيدة شعر مؤثرة، لم تكن تحب نشرها أو ذكرها على الملأ، كما كتبت "نعيمة" العديد من قصائد الشعر والقصص القصيرة.









ولم تعتبر نعيمة وصفى زوجها مجرد زوج عادي، ولكنها أكدت في أكثر من مناسبة أنه بمثابة "ضابط إيقاع" يتميز بالصرامة والجدية، ومع ذلك كان شخصًا حنونًا يعتبره الجميع أبًا وأخًا وصديقًا.







