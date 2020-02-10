ارتفاع عدد قتلى تفجير عفرين بسوريا إلى 8 أشخاص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد قتلى تفجير مدينة عفرين غرب محافظة حلب السورية إلى 8 أشخاص.





وقالت الوزارة في بيان لها: "الانفجار الذي تسببت به شاحنة ملغومة في عفرين بسوريا أسفر عن مقتل 8 وإصابة 7 آخرين".





وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، وتتهم فصائل المعارضة المسلحة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.



