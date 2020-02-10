ارتفاع عدد قتلى تفجير عفرين بسوريا إلى 8 أشخاص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد قتلى تفجير مدينة عفرين غرب محافظة حلب السورية إلى 8 أشخاص.
وقالت الوزارة في بيان لها: "الانفجار الذي تسببت به شاحنة ملغومة في عفرين بسوريا أسفر عن مقتل 8 وإصابة 7 آخرين".
وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، وتتهم فصائل المعارضة المسلحة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.
وتسيطر فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي على منطقة عفرين منذ منتصف شهر مارس من عام 2018، بعد "عملية غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.