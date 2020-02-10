أزمة مشروع تخرج طلبة هندسة الإنتاج بجامعة المنوفية في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن أزمة مشروع تخرج طلبة البكالوريوس لهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية. وأطالب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته.





وأوضح عبدالغني، في طلب الإحاطة اليوم الأثنين، " أن أستاذي الجامعة القائمين بالإشراف على مشروع تخرج لمجموعة طلبة بكلية الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية قاموا برفض تسليمهم لمشروعهم عقب مناقشته مثلما تم وعدهم كتابةً وفقًا للاتفاق بينهم، وذلك لتحملهم تكلفة هذا المشروع على نفقتهم الخاصة بعد أن رفض البحث العلمي دعمهم بحجة عدم اختصاص مشرفي البحث في هذا الأمر".





وأضاف عبدالغني، أن مشروع التخرج اختص بتصنيع SMT Machine وهي عبارة عن Cartesian robot تقوم بتجميع ولحام لمكونات الـ Surface mounting boards، مشيرا إلي أن جميع الوساطات التي لجأ إليها الطلبة فشلت سواء لوكيل الكلية لشئون الطلاب أوعميد الكلية، بجانب إصرار المشرفين على موقفهما من عدم تسليم الماكينة للطلبة.





واعتبر عضو مجلس النواب، أن هذا يُعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، ومستقبل الطلبة البحثي وضياع تكلفة عملهم ومجهودهم خاصة انهم لم يحصلوا على دعم من البحث العلمي ومساعدة المشرفين نتيجة عدم تخصصهما.





وطالب النائب، بضرورة معرفة تفاصيل تلك الواقعة؛ والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تلك الواقعة ومثيلتها من الوقائع المشابهة لحماية الطلبة من استغلال الأساتذة وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ بالإضافة إلي الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي لدعم البحث العلمي وخاصة في كليات الهندسة، وأسباب رفض البحث العلمي لدعم المشروع المقدم من الطلبة.





كما طالب بضرورة التدخل من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاستعادة هؤلاء الطلبة لمشروعهم الذي تكبدوا فيه الكثير من الجهد والمال، وتعويضهم عن الإساءة التي تعرضوا لها من قبل هؤلاء الأساتذة بل واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة هؤلاء الأساتذة عما فعلوه.