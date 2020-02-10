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أخبار العالم

الجيش العراقي: تحركات لتخفيض عدد القوات الأمريكية داخل البلاد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، إن هناك تحركات لتخفيض عدد القوات الأمريكية داخل البلاد، التي تعمل ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. 

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، تحسين الخفاجي، في تصريحات لشبكة "إن.آر.تي" العراقية: "سيكون هناك تقليل في أعداد القوات الأجنبية، خاصة الأمريكية منها". 

وكانت الحكومة العراقية، أعلنت الشهر الماضي أنها "لن تتراجع" عن قرارها بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد الأزمة التي تصاعدت بين بغداد وواشنطن على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ودعمت الحكومة العراقية تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل سليماني.
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