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حوادث

وزير العدل يلتقي السفير البحريني لبحث تعزيز التعاون القضائى

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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جودت عيد وعمرو خليفة
استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل السفير هشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين فى مصر.


وأكدت الوزارة أن السفير البحريني، قدم التهنئة على تولي المستشار مروان حقيبة وزارة العدل، واعرب عن تمنياته له بالتوفيق والسداد.

وأضافت الوزارة أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائى والقانوني ببن البلدين، ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية الموقعة بينهما، والتى تتضمن عدة مجالات منها تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتبادل تنفيذ الاحكام، والتي تعد من ثمار التعاون القضائى بين مصر ومملكة البحرين.

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