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أخبار العالم

قرار عاجل من فرنسا بشأن الوافدين إليها من مدينة ووهان بعد تفشي كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، فرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إليها من مدينة ووهان الصينية، مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصباح اليوم، أعلنت الصين ارتفاعا جديدا في ضحايا فيروس كورونا،  بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، لتقترب حالات الوفاة من الألف حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 908، إضافة لاثنين آخرين خارج الصين، وقالت وزارة الصحة الصينية إنها اكتشفت إصابة 3062 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 40171.

وسبب الوباء تعطيلا كبيرا للحياة في الصين وتحولت المدن الصينية، التي تعج عادة بالحركة، إلى مدن أشباح خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إغلاق فعلي للمدن وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المصانع والمدارس.
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