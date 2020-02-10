النواب يستقبل حفظة القرآن الكريم بمشاركة وزير الأوقاف.. الشريف يؤكد أهمية الدعوة وجهود العلماء في تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة.. وجمعة: البرلمان يقوم بمهام وطنية

وكيل أول البرلمان:

القيادة السياسية تقدم كافة صنوف الرعاية للمؤسسة الدينية فى مصر

الشريف:

مجلس النواب يدعم خطة للإصلاحات الاقتصادية والسياسة

اتوقع ارتفاع نسبة تمثيل الشباب فى مجلس النواب المقبل





أكد وكيل أول مجلس النواب، محمود الشريف، أهمية الدعوة وجهود العلماء وحفظة القرآن الكريم في تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وترسيخ مكارم الأخلاق والعمل على نشر مبادىء الوسطية والاعتدال وتجديد الفكر الديني، وتنوير العالم وفق صحيح الدين الإسلامي.





وقال الشريف إن القيادة السياسية تقدم كافة صنوف الرعاية للمؤسسة الدينية فى مصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك بنفسه فى احتفالات المصريين مسلمين ومسيحيين ويرسخ مبدأ المواطنة وشعار"كلنا واحد" وهو أصل من أصول الدين الإسلامى، ويشدد على احترام الآخر.





جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة بحفظة القرآن الكريم التى أقامها وكيل أول مجلس النواب بقاعة "سيف اليزل" بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم الاثنين.





وأضاف: أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال واللجان النوعية فى المجلس تدعم المؤسسات الدينية فى مصر وجهودها فى العالم لاسيما فى إفريقيا وآسيا ، قائلا : إن مصر تتواصل مع الأشقاء فى إفريقيا، إن مصر هى إفريقيا وإفريقيا هى مصر، وقد تم إنشاء لجنة تعنى بهذا الشأن هى لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.





وأكد إنه يوم سعيد علينا فى مجلس النواب ممثل الشعب المصرى، نرحب بالعلماء الأجلاء وحفظة القرآن فى مقر البرلمان.





ونقل الشريف تحيات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إلى الحضور فى الاحتفالية ، قائلا:"نشكركم على قبولكم الدعوة للاحتفال بكم فى مقر البرلمان المصري الذي أنشىء منذ 154 عاما فى سنة ١٨٦٦م".





وأشار إلى أن مجلس النواب يضم 596 عضوا و25 لجنة نوعية و91 سيدة ونسبة 30% من أعضائه من الشباب، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم تولى الشباب مواقع المسئولية ، متوقعا أن ترتفع نسبة تمثيل الشباب فى مجلس النواب القادم عقب إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ ليشغل نسبة خمسين فى المائة من مقاعد البرلمان، دعما لتواصل الأجيال والاستفادة من حماس الشباب وخبرات الكبار.





ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى ناقش مع وزير الأوقاف كافة السبل اللازمة للتكريم اللائق بحفظة القرآن الكريم فى البرلمان ، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان والأزهرالشريف،وأن رسالة الأديان كافة هى مكارم الأخلاق وهى الأساس الذي بنيت عليه إلى جانب احترام الآخر وجميع الرسل والأنبياء والكرامة الإنسانية.





ونوه إلى أن مجلس النواب يدعم خطة للإصلاحات الاقتصادية والسياسية ، وأصدر التشريعات اللازمة لتطبيقها، وقال: إن الشعب المصري أظهر صبرا جميلا فى تحمل تبعات الاصلاح ، وأن معدلات التنمية فى مصر معقولة ونطلب تحقيق المزيد منها والاستمرار فى المشروعات القومية ، وتفتح آفاق رحبة للتعاون الدولى مع دول العالم وخاصة فى قارتى آسيا وإفريقيا، موجها خطابه للحضور من حفظة القرآن الكريم فى الاحتفالية "نحملكم مسؤلية نشر "الاعتدال والوسطية" فى ربوع العالم.





ومن جانبه، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن زياته اليوم إلى مجلس النواب تأتى تأكيدا على دعم المجلس لدور وزارة الأوقاف في تحقيق أهدافها نحو رسالتها الأساسية فى نشر "صحيح الدين".





وأضاف: أن دور مجلس النواب الرقابي يمثل دفعة قوية لتحقيق أهداف الجهات التنفيذية، مشيدا بالتشريعات التي يسنها المجلس لتحقيق أهداف الدولة المصرية وقيادتها السياسية. وأشار إلى أنه اصطحب المشاركين في مسابقة تحفيظ القرأن الكريم في جولة بالعديد من محافظات الجمهورية، ومنها الوادي الجديد والشرقية للتأكيد على أجواء الأمان الذي تعيشه مصر.





وتابع: ان حفظة القرآن الكريم المشاركين فى الاحتفالية هم سفراء لمصر في بلدانهم للحديث عن عظمتها وأمنها. مشيرا إلى أن هناك 85 متسابقا من 36 دولة من مختلف دول العالم يشاركون فى المسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم، مؤكدا حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع مختلف الدول.