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رياضة

أيمن يونس يوجه رسالة صادمة لـ جمال الغندور بشأن مستوى الحكام

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:53 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
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ياسمين تيسير
وجه أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بشأن مستوى حكام الدوري المصرى الممتاز في ظل كثره الأخطاء والقرارات التحكيمية غير الصحيحة. 

وأكد أيمن يونس في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن الغندور عليه تفعيل دور الاتفاقيات لتبادل الحكام بالإضافة لعقد دورات تدريبية وعمل اجتماع خاص بهم.

وأضاف أيمن يونس أن الفرق من الممكن أن تتغاضى عن خطأ في مباراة ولكن فكرة تكرار الأخطاء بهذا الشكل واحتساب ضربات جزاء من وحي الخيال أمر لا يمكن السكوت عنه خاصة أن تلك القرارات تغير من نتيجة المباريات وتؤثر كثيرا على الفرق.

وتابع أيمن يونس أن الجميع يدعم الحكم المصري ولكن الاعتراف بوجود أخطاء أمر ضروري لحل الأزمة.

وأكمل أيمن يونس أن لجنة الحكام يجب أن تستعين بحكام أجانب دون طلب الفرق، مشددا على أن هناك وقفة يجب أن تتخذ مع الحكم المصري.
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