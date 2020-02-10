إغلاق جسر المنشية بين الخرطوم وشرق النيل..مظاهرات الخبز والوقود تجتاح مدنا سودانية

احتج العشرات من السودانيين في ولاية الخرطوم، اليوم الاثنين، ضد نقص الخبز ووقود السيارات، في موجة احتجاجات تعم مناطق متفرقة من السودان على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية قولها، فإن عشرات المواطنين خرجوا في تظاهرات، بمنطقة شرق النيل المجاورة للعاصمة الخرطوم، احتجاجا على النقص الحاد في الخبز ووقود السيارات​​.





واغلقت مجموعات من المواطنين وطلاب مناطق شرق النيل صباح اليوم “الاثنين”، جسر المنشية الرابط بين الخرطوم وشرق النيل، احتجاجا على ازمات الوقود والخبز والمواصلات.





وواجه المواطنون صعوبات كبيرة في الوصول من والى الخرطوم بعد اغلاق كل الطرق المؤدية للكوبري





وذكرت صحيفة "سودان تربيون"، أن عددا من المتظاهرين بمدينة كوستي جنوبي السودان، خرجوا أمس الأحد في احتجاجات بسبب انعدام الوقود والخبز، تخللتها أعمال عنف بين الشرطة والمحتجين أصيب فيها محتجون.





وشهدت مدينة عطبرة شمالي البلاد، أمس الأحد مظاهرات واحتجاجات واسعة.





واتحدت مطالب المتظاهرين في المدينتين بضرورة إقالة الولاة في أسرع وقت.





ﻭنقل موقع "الراكوبة" السوداني عن شهود ﻋﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺳﺘﻲ، قولهم ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺍﻷﻋﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮﻉ، ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ، ﻣﺎ أدﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، مشيرين إلى أن ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ تدخلت بعد ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺇﻏﻼﻕ ﺟﺴﺮ ﻛﻮﺳﺘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻄ المدينة ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ.



