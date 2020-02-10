AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إنفوجراف.. التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي لوزارة المالية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
أصدرت وزارة المالية للعام الثالث على التوالي ،التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالفترات السابقة و ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح.

وينشر صدي البلد انفوجراف حول موعد اصدار التقرير والجهات التي تساهم فيه لزيادة الثقة في  الاقتصاد القومي منها 

-يصدر التقرير مابين نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام أي بعد مرور ستة أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة .

- يقدم التقرير شرح مبسط للوضع الإقتصادي الحالي على المستوى الدولي والمحلي بحيث يعرض:

- تحديث الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة والمستهدفات على المدى المتوسط، ومعدلات العجز والدين وأي مستجدات وما هو تأثير ذلك على تنفيذ الموازنة.

- المقارنة بين الموازنة المعتمدة من البرلمان وما تم تنفيذه خلال النصف الاول من العام المالى، وهل سنتمكن من تنفيذ الموازنة المعتمدة من البرلمان وتحقيق المستهدفات.

- مراجعة لأسعار السلع العالمية والافتراضات التي تم عرضها في البيان المالي واعتمادها من البرلمان، مع تحديثها للوضع الحالي.

ويعتبر التقرير أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.
- أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر.

 كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولى لشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير المالية: 2020 عام حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي.. سجلنا فائضًا أوليًا ٢٪ بدلًا من عجز أولى ٨,٤٪ عام ٢٠١٤.. وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى ٢١٠ مليارات جنيه

المالية: 2019 عام التيسيرات الجمركية والتحول التدريجي إلى النافذة الواحدة

الجمارك 2019.. عام النافذة الواحدة والتيسيرات: نظام جديد لتسوية النزاع مع أصحاب البضائع قبل اللجوء للتحكيم.. تقسيط الضريبة على معدات الإنتاج غير المعفاة لتشجيع الصناعة الوطنية

حصاد 2019 | صفحة جديدة للضرائب مع شركاء التنمية وربط إلكتروني مع الجمارك.. والمالية ترسي دعائم الثقة بالتواصل الفعال

ميكنة ومرونة.. طرح مشروع قانون المالية العامة الموحد للحوار المجتمعي

وزير المالية: طرح مشروع قانون المالية العامة الموحد للحوار المجتمعي

ترشيحاتنا

تعمل لصالح الفيفا على حساب الوطن.. أندية مصر تهاجم لجنة اتحاد الكرة

عاجل | السلطات البريطانية تصف فيروس كورونا بـ "المستجد"

تحذير خطير من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الجنيه المصري يصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات

عروسة أم صديقة .. سر حذف أحمد فلوكس هذه الصورة ... شاهد

ألقاها بملابسها الداخلية.. قرار جديد بشأن قاتل ثلاثينية أثناء العلاقة الحرام في سيارة بالجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس اليوم في مصر بعد طرح mercedes c180 .. صور

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

رغم إصابته بالشلل.. عريس يقف على قدميه لأول مرة منذ سنوات من أجل عروسه.. شاهد