من المنزل للعالمية.. علماء أثبتوا نجاح التعليم المنزلي

جميعا ندخل المدارس والجامعات لنتعلم ونحصل على الشهادة ، لكن ماذا عن الذين لم يدخلوا المدارس وقررو التعلم بالمنزل هل يستطيعون الوصول لمكانة عاليا، وفكرا واسع وهل يمكن للمنزل وحده أن يكون مدرسة وجامعة يخرج لنا العباقرة .

بعض العلماء الذين غيروا التاريخ عن طريق التعلم بالمنزل، مثل جولييلمو ماركوني.. الذى وصل من البيت إلى نوبل.



