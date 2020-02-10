AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

توعية ثقافية تبرز هوية الإنسان محور مناقشات منتدى الآداب الدولي بجامعة المنوفية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
 تناول المنتدى الدولي الأول بالآداب جامعة المنوفية " الإتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية ودورها في الوجود الحضاري والتكامل المعرفي والتنموي".
 
وناقش المنتدى العديد من القضايا ذات التأثير السلبي على الهوية العربية والإنسانية وذلك في دائرة مستديرة ضمت الباحثين العرب  للبحث الحقيقي عن الأسباب والحلول لبعض القضايا المعاصرة الهادمة من أجل النهوض بحاضر ومستقبل أكثر وعيا. 

وقد شملت القضايا ذات التأثير الملموس على العنصر البشري كلغة والثقافات المشتركة وصحة الإنسان النفسية والإجتماعية وتأثيرها على الهوية والتدخلات والكيانات المهاجمة والتفكيكية الهادمة والإستعمار الإنساني والثقافي. 

كما تناول الباحثين القضايا التي تستهدف الوعي الثقافي والتراثي لبعض الدول العربية وضياع الهوية والمصير المشترك مع الدول ذات الثقافة المشتركة، وكذلك معالجة العلوم الغير نفعية وتحولها لعلوم منفعية في المجتمع، كما ناقشت الدائرة العلمية قضايا المجتمع وسلبياته التي لم تتكامل مع المستحدث في الصراع العلمي والبحثي الدولي وهذا من أكبر القضايا التي تعانيها منطقتنا العربية.

كما ألقى الباحثين العرب الضوء على العلوم التربوية والثورة المعلوماتية في التعليم وإيجاد قاعدة بيانات علمية بالدول العربية للحفاظ على تراثنا العربي والتربوي للأجيال.

 كما أشاروا إلى ضرورة إيجاد ثقافة تجمع الجامعات العربية بهدف توثيق وتعميق الدور الهام للعلوم الإنسانية في كافة المجالات والتي تحتاج وبشدة إلى توعية ثقافية تبرز هوية الإنسان وصناعة ثقافته بدلا من إستهلاك المعرفة.

كما تناول الباحثين التدهور الثقافي المعرفي للأجيال القادمة ودور المؤسسات في معالجة الواقع المجتمعي بدولنا العربية وضرورة بث روح تقبل الآخر والتعاون في التجمع الحقيقي بين الدول العربية من أجل تقوية قواعدنا المعرفية ضد الهيمنة الخارجية الكبرى التي حاربت ثقافتنا على مد العصور. 

قام على إدارة فعاليات الدائرة المستديرة الدكتور أحمد الشاذلي والدكتورة زينب عفيفي والدكتور عيد بلبع العمداء السابقين لكلية الآداب جامعة المنوفية.
توعية ثقافية تبرز هوية الإنسان محور مناقشات منتدى الآداب الدولي بجامعة المنوفية
توعية ثقافية تبرز هوية الإنسان محور مناقشات منتدى الآداب الدولي بجامعة المنوفية
توعية ثقافية تبرز هوية الإنسان محور مناقشات منتدى الآداب الدولي بجامعة المنوفية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النسخة الثالثة لـ منتدى شباب العالم تستعد للانطلاق.. الضيوف والمشاركون يتوافدون على مدينة السلام.. والمنتدى: منصة فعالة يبعث رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع

منتدى أسوان.. منصة حوارية لبحث العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة فى إفريقيا

فقه الموازنات وأثره في القضايا المالية المعاصرة.. دراسة فقهية بآداب المنوفية

انطلاق فعاليات المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول بآداب المنوفية.. 10 فبراير

١٠ فبراير.. انطلاق فعاليات المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول بآداب المنوفية

غدا.. انطلاق فعاليات المنتدى العلمي والثقافي الأول بآداب المنوفية بمشاركة 18 دولة

ترشيحاتنا

عاجل.. وكالة الأنباء السورية: انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة دمشق

تعمل لصالح الفيفا على حساب الوطن.. أندية مصر تهاجم لجنة اتحاد الكرة

حاول يغتصبني .. شقيقة شاب الغربية تروي لحظات الرعب قبل قتله

أخبار الرياضة| ميدو يهاجم الحكام بسبب الزمالك.. الأهلي يستهدف نجم الهلال.. إصابة لاعب آخر من صن داونز

5 عوامل ترجح كفة الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

ننشر صور وأنواع السيارات المعروضة في مزاد جمرك مطار القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس اليوم في مصر بعد طرح mercedes c180 .. صور

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

رغم إصابته بالشلل.. عريس يقف على قدميه لأول مرة منذ سنوات من أجل عروسه.. شاهد