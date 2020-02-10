توعية ثقافية تبرز هوية الإنسان محور مناقشات منتدى الآداب الدولي بجامعة المنوفية

تناول المنتدى الدولي الأول بالآداب جامعة المنوفية " الإتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية ودورها في الوجود الحضاري والتكامل المعرفي والتنموي".

وناقش المنتدى العديد من القضايا ذات التأثير السلبي على الهوية العربية والإنسانية وذلك في دائرة مستديرة ضمت الباحثين العرب للبحث الحقيقي عن الأسباب والحلول لبعض القضايا المعاصرة الهادمة من أجل النهوض بحاضر ومستقبل أكثر وعيا.





وقد شملت القضايا ذات التأثير الملموس على العنصر البشري كلغة والثقافات المشتركة وصحة الإنسان النفسية والإجتماعية وتأثيرها على الهوية والتدخلات والكيانات المهاجمة والتفكيكية الهادمة والإستعمار الإنساني والثقافي.





كما تناول الباحثين القضايا التي تستهدف الوعي الثقافي والتراثي لبعض الدول العربية وضياع الهوية والمصير المشترك مع الدول ذات الثقافة المشتركة، وكذلك معالجة العلوم الغير نفعية وتحولها لعلوم منفعية في المجتمع، كما ناقشت الدائرة العلمية قضايا المجتمع وسلبياته التي لم تتكامل مع المستحدث في الصراع العلمي والبحثي الدولي وهذا من أكبر القضايا التي تعانيها منطقتنا العربية.





كما ألقى الباحثين العرب الضوء على العلوم التربوية والثورة المعلوماتية في التعليم وإيجاد قاعدة بيانات علمية بالدول العربية للحفاظ على تراثنا العربي والتربوي للأجيال.





كما أشاروا إلى ضرورة إيجاد ثقافة تجمع الجامعات العربية بهدف توثيق وتعميق الدور الهام للعلوم الإنسانية في كافة المجالات والتي تحتاج وبشدة إلى توعية ثقافية تبرز هوية الإنسان وصناعة ثقافته بدلا من إستهلاك المعرفة.





كما تناول الباحثين التدهور الثقافي المعرفي للأجيال القادمة ودور المؤسسات في معالجة الواقع المجتمعي بدولنا العربية وضرورة بث روح تقبل الآخر والتعاون في التجمع الحقيقي بين الدول العربية من أجل تقوية قواعدنا المعرفية ضد الهيمنة الخارجية الكبرى التي حاربت ثقافتنا على مد العصور.





قام على إدارة فعاليات الدائرة المستديرة الدكتور أحمد الشاذلي والدكتورة زينب عفيفي والدكتور عيد بلبع العمداء السابقين لكلية الآداب جامعة المنوفية.