دائرة مستديرة حول "الحب في حياتنا" بثقافة بني سويف

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن الخطة بفرع ثقافة بني سويف حيث عقد قصر ثقافة شرق النيل محاضرة بعنوان "المرأة والجمال" التي أكدت فيها مسئولة النشاط أن الجمال من الأمور النسبية، فكل شخص يمتلك مفهوما ومعايير خاصة يحدده بها تختلف من امرأة لأخرى، ومن دولة لأخرى، فقد تكون المرأة جميلة جدًا في بلدها، إلا أن جمالها لا يجذب أحدًا في بلد آخر والعكس، ومن أهم المعايير التي يمكن اعتمادها للحكم على الجمال الخارجي للمرأة هي الجمال الطبيعي.





كما نظمت مكتبة منشأة عاصم لقاء حواري بعنوان "المحافظة على مياة نهر النيل" تناولت كيفية الحفاظ على نهر النيل من التلوث كذلك دوره في نهضة مصر اقتصاديًا وزراعيًا وصناعيا، قديما وحديثًا، حيث ساعد نهر النيل المصريين القدماء على إحداث التنمية الزراعية والعمرانية والصناعية بسبب الفيضان العظيم الذي كان يعمل على زيادة المحاصيل الزراعية.





ونظم بيت ثقافة أهناسيا الخضراء دائرة مستديرة حول الحب في حياتنا تناولت الحب في العموم من حب الوطن والأسرة فهو وسيلةً للتواصل مع الآخرين، كما يساعد على تنمية الذات ورسم أبعادٍ أولية للمستقبل، من خلال التفكير في شخصيته وما يحب وما يكره يعطي الإنسان دفعةً من الطاقة للسعي نحو الأفضل.





كما قدمت مکتبة سمسطا محاضرة بعنوان "کیفیة التعامل‌ مع ذوي الاحتیاجات الخاصة" بالتعاون مع مکتب الدفاع الاجتماعی ألقاها الشیخ یاسر محمد أمام وخطیب مسجد بوزارة الأوقاف الذي قال أن کلمة ذوي الاحتياجات الخاصة هی الأقرب والأدق من كلمة المعاقین وهم فئة من المجتمع، ولكنهم يعانون من قصور القدرة على تعلم أو اكتساب الخبرات أو المهارات، وأداء الأعمال التي يمارسها الأفراد العاديون السليمون الذين لهم العمر نفسه.





وتحدث عن كیفیة التعامل معهم وتوفیر سبل الدعم والتحفیز لهم فی الأسرة أو المجتمع ومساعدتهم علی تعویض ماینقصهم.





كما نفذت مكتبة النادي الرياضي ورشة فنية للتشكيل بالورق باستخدام ورق ملون، جليتر الوان، ورق ناصبيان، مقص، مسدس شمع، لاصق، مع مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.





وفي نفس الإطار نفذ بيت ثقافة أبو سليم ورشة رسم عن علم روسيا باستخدام ألوان فلوماستر وخشب مع ورشة نحت على الفِل بمكتبة دلاص.





وعقد قصر ثقافة ببا أمسية شعرية حول شعر الفصحى للشاعر شريف صلاح حبيبتي، وطني لأحمد شعبان وحضور مميز لشعراء بني سويف منهم جاسر جمال وفتحية محمد، كما عقد قصر ثقافة بني سويف اللقاء الخاص بنادي أدب الطفل .