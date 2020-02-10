إزالة منطقة السحيلة وتسكين الأسر المستحقة بالأسمرات.. فيديو وصور



وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة أجرت بحثًا دقيقًا لحصر الأسر المستحقة وقامت بتسكينهم في الأسمرات، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد منطقة خطورة غير امنة، وسيتم إزالتها بالكامل لإعادة تخطيطها مرة أخرى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بنقل سكان المناطق العشوائية الى مساكن لائقة وحضارية وامنة.



ومنطقة "السحيلة" تقع بحى مصر القديمة ومعظم منازلها مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة المنطقة بالكامل.



وكان محافظ القاهرة قد اصدر تعليماته بنقل الاسر بسيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة، وكذلك اتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الافراد وتم تسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة .



وانطلقت اعمال الازالة صباح اليوم بحضور قوات الامن والاجهزة التنفيذية بالمحافظة.



تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم الاثنين، بدء أعمال إزالة منطقة السحيلة بحي مصر القديمة، والتي تم حصرهم بـ 60 عقار تضم 229 أسرة مستحقة تم نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الأسمرات.