شاهد.. عملة تجمع بين السلطان المملوكي قايتباي وصورة لرمسيس

قال الباحث فى الآثار الإسلامية، يوسف اسامة، إن دولة المماليك مرتبطة لدى الناس بعصر محمد على حيث كانوا ينهبون اموال الشعب ويفرضون الضرائب، على الرغم من ان هناك دولة للمماليك حكمت مصر والشام أكثر من 267 سنة.





وأضاف الباحث فى الآثار الإسلامية، خلال حديثه ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، أن الدولة المملوكية غير المماليك الذى تخلص منهم محمد على، مشيرًا إلى أن الدولة المملوكية أثرت فى تاريخ مصر بشكل ملحوظ.





وتابع أنه يسجل فيديوهات ترويجية للآثار الإسلامية فى مصر، ويشرح عليه تاريخ الأثر المعروض فىا لفيديو، مؤكدًا ان كل فيديو مدته لا تتعدى الـ5 دقائق.





وأوضح أن حقبة المماليك فترة مهمة وتركت آثار تاريخية هامة فى القاهرة، بالإضافة إلى التحف المملوكية الموجودة فى متاحف العالم كله.





وأشار إلى أن الجنيه الورق مرسوم عليه أحد الآثار الإسلامية وهو مسجد السلطان قايتباى، مضيفًا أن عملة الجنيه العملة الوحيدة التى تجمع مابين السلطان المملوكى قايتباى وصورة للملك الفرعونى رمسيس.



