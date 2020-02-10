AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معتز البطاوي: لقاء سيراميكا كليوباترا وبتروجت صعب على الفريقين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:21 م
معتز البطاوي
معتز البطاوي
Advertisements
عبدالله هشام
أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، صعوبة مواجهة فريقه أمام بتروجت، والتي ستقام في الثانية والنصف مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة والقناة.


وأشار البطاوي إلى أن بتروجت يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويقوده جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة علاء عبد العال، مشددا على أن الفريق البترولي بدأ يعتمد على عدد من ناشئي النادي، الذين صنعوا الفارق معه بشكل كبير في المباريات الصعبة التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.


وأوضح أن فريقه أيضا يضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة ومجموعة من الشباب، ويمتلك مديرا فنيا أثبت جدارة كبيرة، لذلك سيكون اللقاء صعبا على الفريقين.


وقال البطاوي: "سيراميكا كليوباترا أنهى استعداداته لهذه المباراة عقب مران عصر اليوم، حيث شرح هيثم شعبان المدير الفني للفريق خطة وطريقة اللعب أمام الفريق البترولي، كما شرح للاعبين مدى صعوبة اللقاء، وضرورة مضاعفة المجهود في التسعين دقيقة أمام بتروجت".


وأشار المشرف على الكرة إلى أن معنويات فريق سيراميكا كليوباترا مرتفعة للغاية، واللاعبون استفادوا بشكل كبير من فترة التوقف القصيرة الماضية والتي خاض فيها الفريق مباراتين وديتين أمام بني سويف وبلدية المحلة، مشددا على أن كل اللاعبين جاهزون لتلك الموقعة الصعبة.


وأنهى حديثه قائلا: "نثق في قدرة لاعبينا والجهاز الفني على التعامل مع كل المباريات في هذه المرحلة الحرجة من الدوري، والتي يصعب خلالها تعويض فقدان أي نقطة بالدوري، ونلعب لقاء بتروجت من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الصدارة بفارق مقبول من النقاط" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معتز البطاوي: الروح وراء فوز سيراميكا كليوباترا على الترسانة.. فيديو

معتز البطاوي: الروح سر انتصارات سيراميكا كليوباترا

معتز البطاوي: مباراة سيراميكا كليوباترا والسويس ديربي صعب

معتز البطاوي عن تعادل سيراميكا كليوباترا أمام منتخب السويس: لا زلنا على القمة

معتز البطاوي: مباراة النجوم صعبة.. والغيابات لن تؤثر على سيراميكا كليوباترا

معتز البطاوي: معدن لاعبي سيراميكا كليوباترا ظهر أمام المريخ

ترشيحاتنا

زوجته ورضيعة وديون 31 مليون جنيه.. صور المقاول مرتكب مذبحة حدائق الأهرام

تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

علاقة 3 سنوات في الحرام.. الشاب المتهم باغتصاب قاصر ميت عقبة يطلب زواجها

هل صحيح أن الجُنب لا يقبل منه عمل الخير .. الإفتاء تجيب

التشكيل المتوقع لـ الأهلى أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

محمد الشرنوبي لـ راندا رياض: أمنية حياتي إني أكمل معاكي طول عمري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس اليوم في مصر بعد طرح mercedes c180 .. صور

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

رغم إصابته بالشلل.. عريس يقف على قدميه لأول مرة منذ سنوات من أجل عروسه.. شاهد