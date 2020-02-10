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مرأة

أطعمة صديقة له.. وصفة بسيطة لتطهير الكبد من السموم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة سوسن غزال ،عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض الأطعمة الصديقة للكبد التي تخلصه من السموم، وهى:


١) الخضروات الجذرية: الجزر والشوندر
٢) الخضراوات التي تنتمي للفصيلة الصليبية: مثل الكرنب وكرنب بروكسل والبروكلي والقرنبيط
٣) الخضروات الخضراء: السبانخ، الخرشوف
٤) الفاكهة: الجريب فروت (الغريفون) والحمضيات: مثل الليمون، والأفوكادو
٥) الأعشاب: السلبين المريمية، والنعناع.
٦) التوابل: الكركم، والثوم


أطعمة أخرى: الجوز (عين الجمل) والشاي الأخضر: صديق للكبد.


وصفة بسيطة لتطهير الكبد من السموم:
- كركم – 1/2 ملعقة صغيرة
- زنجبيل – 1/4 ملعقة
- عصير نصف ليمونة
- ماء - نصف كوب
للـ 3 مكونات 3 فوائد هامة:
• تخليص الكبد من السموم
• تقليل حصى المرارة
• منع الالتهاب

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