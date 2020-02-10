أطعمة صديقة له.. وصفة بسيطة لتطهير الكبد من السموم

قدمت الدكتورة سوسن غزال ،عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض الأطعمة الصديقة للكبد التي تخلصه من السموم، وهى:





١) الخضروات الجذرية: الجزر والشوندر

٢) الخضراوات التي تنتمي للفصيلة الصليبية: مثل الكرنب وكرنب بروكسل والبروكلي والقرنبيط

٣) الخضروات الخضراء: السبانخ، الخرشوف

٤) الفاكهة: الجريب فروت (الغريفون) والحمضيات: مثل الليمون، والأفوكادو

٥) الأعشاب: السلبين المريمية، والنعناع.

٦) التوابل: الكركم، والثوم



أطعمة أخرى: الجوز (عين الجمل) والشاي الأخضر: صديق للكبد.



