ههريك بوس.. فنانة عربية تحتفل بعيد زواجها مع رقم قياسي من القبلات





وحققت إيميه الصياح، رقمًا قياسيًا بصور القُبلات مع زوجها فريد النجار، التي بلغ عددها 10 قُبلات، لتتماشى مع الإفيه الشهير للفنان هاني رمزي «ههريك بوس».





وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة اللبنانية إيميه الصياح، مع الصور الرومانسية التي نشرتها، لتؤكد حبها لزوجها التي دائمًا ما تنشر صورهما لتعبر عن تلك المشاعر.





وكتبت إيميه الصياح، رسالة حب رومانسي لزوجها من خلال التعليق الذي علق هو الآخر برسالة حب لزوجته، مؤكدًا دورها في دعمها له، وتغييره للأصلح دائمًا.









احتفلت الفنانة اللبنانية إيميه الصياح، بعيد زواجها الـ13 مع زوجها فريد النجار، بنشر 10 صور لها مع زوجها فريد النجار، وظهرت في كل الصور وهي تقبل زوجها بنفس الرقم.