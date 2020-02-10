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فن

ههريك بوس.. فنانة عربية تحتفل بعيد زواجها مع رقم قياسي من القبلات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:21 م
إيميه الصياح وزوجها
إيميه الصياح وزوجها
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سعيد فراج
احتفلت الفنانة اللبنانية إيميه الصياح، بعيد زواجها الـ13 مع زوجها فريد النجار، بنشر 10 صور لها مع زوجها فريد النجار، وظهرت في كل الصور وهي تقبل زوجها بنفس الرقم. 

وحققت إيميه الصياح، رقمًا قياسيًا بصور القُبلات مع زوجها فريد النجار، التي بلغ عددها 10 قُبلات، لتتماشى مع الإفيه الشهير للفنان هاني رمزي «ههريك بوس». 

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة اللبنانية إيميه الصياح، مع الصور الرومانسية التي نشرتها، لتؤكد حبها لزوجها التي دائمًا ما تنشر صورهما لتعبر عن تلك المشاعر. 

وكتبت إيميه الصياح، رسالة حب رومانسي لزوجها من خلال التعليق الذي علق هو الآخر برسالة حب لزوجته، مؤكدًا دورها في دعمها له، وتغييره للأصلح دائمًا. 


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