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أخبار العالم

قاسم سليماني يظهر في لبنان.. امتحان بمدارس حزب الله يطلب موضوعا عن الجنرال الإيراني

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:32 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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شيماء مصطفى
أثار أحد الامتحانات التي أجرتها مدارس المهدي في لبنان التابعة لــ"حزب الله"، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن اختارت القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، موضوعا للأسئلة.

وتداول نشطاء موقع "تويتر"، صورة للامتحان الذي تضمن أسئلة عن سليماني، كما كان مرفقا بتسجيل صوتي يشرح للطلاب ما فعله القائد السابق.

ومن أبرز الأسئلة التي تضمنها الامتحان "من المقصود بعابر الأوطان؟"، اختر الإجابة الصحيحة "وُلد قاسم سليماني في: قم، أم طهران، أم كرمان؟، متى عُيّن قائد فيلق الفجر؟، و متى منحه الخميني وسام الحرس الثوري؟".

وعبر رواد "تويتر"، عن غضبهم من هذا الامتحان، متساءلين كيف يختارون مثل هذا الشخص ويستبدلونه بالشخصيات الوطنية التي ساهمت بنهضة لبنان واستقلاله به.

جدير بالذكر أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية، يناير الماضي، وعلى إثره شن الحرس الثوري الإيراني، هجوما على قواعد أمريكية في العراق ثأرًا له.
قاسم سليماني يظهر في لبنان.. امتحان بمدارس حزب الله يطلب موضوعا عن الجنرال الإيراني
قاسم سليماني يظهر في لبنان.. امتحان بمدارس حزب الله يطلب موضوعا عن الجنرال الإيراني
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