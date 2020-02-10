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رياضة

ملك التعادلات.. طنطا يتعادل سلبيا مع إنبي بالدوري

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:35 م
فريق طنطا
فريق طنطا
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القسم الرياضي
انتهت أحداث مباراة إنبي وطنطا بالتعادل السلبي التي أقيمت على ملعب طنطا في إطار الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول هجمات خطيرة من جانب الفريقين، إلا أن الفرص لم تترجم إلى أهداف، وحصل محمود مسعود لاعب طنطا على كارت أصفر نتيجة مخالفة قوية ضد لاعب نادي إنبي.

وحاز الكارت الأصفر الثاني اللاعب محمود مسعود في الدقيقة 52 مما أدى إلى إشهار الحكم  الكارت الأحمر في وجه اللاعب ويجبر فريقه على إكمال بقية المباراة بعشرة لاعبين فقط.

ولم يشهد الشوط الثاني أي هجمات خطيرة لدي الفريقين حيث كانت الكرة تتناقل بين لاعبي الفريقين في وسط الميدان.

وجاءت في اللحظات الأخيرة ركلة جزاء مثيرة لفريق طنطا بعدما اصطدمت الكرة بيد أحد لاعبي إنبي إلا أن حكم المباراة لم يحتسبها في النهاية وسط اعتراضات كثيرة من لاعبي طنطا.

ويحتل نادي إنبي المركز السابع برصيد 24 نقطة بينما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة من ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويعد فريق طنطا ملك التعادلات حيث استطاع التعادل في 9 مباريات متخطيا نادي مصر المقاصة الذي تعادل في 8 مباريات في الدوري المصري.
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