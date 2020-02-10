محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة الرئيس لعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب الابتدائي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، يرافقهما ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية " الانيميا – السمنة – قصر القامة " تحت شعار (جيل بكرة يكبر بصحة) والتي تعد ضمن مبادرة 100 مليون صحة.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ صباح اليوم بمدارس الإمام الشافعي الرسمية للغات، ومدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة، ومدرسة الإصلاح الإبتدائية المشتركة، بحضور د رائف يوسف، وكيل وزارة التأمين الصحي و د. عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة.





وخلال الجولة تابع محافظ الغربية ونائبه أعمال الكشف على الطلاب وتسجيل البيانات والإحصائيات على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي انطلقت اليوم بالمحافظة وتستمر حتى 20 ابريل القادم وتستهدف إجراء تحاليل الأنيميا وقياس الطول والوزن لعدد 700 الف طالب بالمدارس الابتدائية (حكومي وخاص وأزهر).





فى السياق ذاته اكد محافظ الغربية على القائمين بإجراءات الفحوصات الطبية بتحري الدقة والتسجيل الدقيق للنتائج وأيضًا العمل على توعية الطلاب بالاهتمام بصحتهم العامة لخلق أجيال أصحاء يخدمون الوطن. مشيرًا أن التعليم والصحة هما ركيزة بناء أي مجتمع متحضر.





من جانبه أكد نائب محافظ الغربية على ضرورة التخلص الآمن من النفايات الناتجة عن عملية فحص التلاميذ خلال المبادرة بنقلها خارج المدارس إلى الوحدات الصحية ليتم التخلص منها بطريقة آمنة.



