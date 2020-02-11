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برلمان

لبحث جهود التنمية.. رئيس البرلمان يلتقي ممثلي الأحزاب و3 وزراء

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:01 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
يعقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لقاء موسع مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، بجانب عقد عدد من اللقاءات مع  وزير الإعلام أسامة هيكل، ووزيرة الثقافة ايناس عبد الدائم، ووزير السياحة والاثار خالد عناني مع زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية، للاطلاع علي جهود التنمية.

كما يلتقي الدكتور عبد العال، وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران ديسيلي، رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية.

يأتي ذلك بعد الجولة التي قام بها الوفد، بمحافظة أسوان بمرافقة النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية بمجلس النواب، والنائبة هالة أبو علي.

وتضمنت الجولة لقاء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،  والجراح العالمي مجدي يعقوب، وزيارة متحف النوبة  والمسلة الناقصة وخزان اسوان ، والسد العالي والنصب التذكاري، وغيرها من مختلف المقاصد السياحية بالمحافظة.

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