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مرأة

عوامل تزيد من الإصابة بسرطان الثدي .. وهؤلاء الأكثر عرضة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:31 م
سرطان الثدي
سرطان الثدي
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حياة عبد العزيز

سرطان الثدي هو أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا بين النساء.


 وتم تشخيص 279100 حالة جديدة من سرطان الثدي لدى النساء في الولايات المتحدة في عام 2020 ، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.


 يمثل سرطان الثدي 15 في المائة من جميع تشخيصات السرطان الجديدة و 7 في المائة من جميع وفيات السرطان كل عام.

 

ويقدم موقع " cancercenter" العوامل التي تزيد من الإصابة بسرطان الثدي وهي:

 

- الوزن الزائد والدهون المتراكمة.

- زيادة وزن الثدي.

- اضطرابات في توقيت الدورة الشهرية.

- التدخين.

- بعض الادوية التي تناولتها في السابق.


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وأشار الموقع أن هذه الحالات تزداد لديها نسبة الإصابة بـ سرطان الثدي

 

- متوسط ​​عمر المرأة المصابة بـ سرطان الثدي هو 62.

- متوسط ​​عمر المرأة التي توفت من سرطان الثدي هو 68.

- سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا في النساء بين سن 55 و 64.

- حوالي 10 في المئة من سرطانات الثدي تحدث في النساء دون سن 45.

- النساء اللائي لديهن تاريخ عائلي من سرطان الثدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. فمثلا:

- النساء المصابات بـ سرطان الثدي أو الأم أو الأخت أو ابنته قد تضاعف خطر الإصابة به.

- النساء الذين ورثوا طفرات في جين BRCA1 أو BRCA2 هم أكثر عرضة للخطر.

- كما يحدث سرطان الثدي عند الرجال ، لكنه نادر جدًا، و يمثل سرطان الثدي الذكري نسبة 1٪ من جميع تشخيصات سرطان الثدي.

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