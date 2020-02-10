عوامل تزيد من الإصابة بسرطان الثدي .. وهؤلاء الأكثر عرضة

سرطان الثدي هو أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا بين النساء.
وتم تشخيص 279100 حالة جديدة من سرطان الثدي لدى النساء في الولايات المتحدة في عام 2020 ، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.
يمثل سرطان الثدي 15 في
المائة من جميع تشخيصات السرطان الجديدة و 7 في المائة من جميع وفيات السرطان كل
عام.
ويقدم موقع " cancercenter" العوامل التي تزيد من الإصابة بسرطان الثدي وهي:
- الوزن الزائد والدهون المتراكمة.
- زيادة وزن الثدي.
- اضطرابات في توقيت الدورة الشهرية.
- التدخين.
- بعض الادوية التي تناولتها في السابق.
وأشار الموقع أن هذه الحالات تزداد لديها نسبة الإصابة بـ سرطان الثدي
- متوسط عمر المرأة المصابة بـ سرطان الثدي هو 62.
- متوسط عمر المرأة التي توفت من سرطان الثدي هو 68.
- سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا في النساء بين
سن 55 و 64.
- حوالي 10 في المئة من سرطانات الثدي تحدث في النساء دون سن 45.
- النساء اللائي لديهن تاريخ عائلي من سرطان الثدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. فمثلا:
- النساء المصابات بـ سرطان الثدي أو الأم أو الأخت أو ابنته
قد تضاعف خطر الإصابة به.
- النساء الذين ورثوا طفرات في جين BRCA1 أو BRCA2 هم أكثر عرضة
للخطر.
- كما يحدث سرطان الثدي عند الرجال ، لكنه نادر جدًا، و يمثل سرطان الثدي الذكري نسبة 1٪ من جميع
تشخيصات سرطان الثدي.