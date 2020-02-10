محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع عاطف السادات.. صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم أعمال تطوير شارع عاطف السادات حيث تابع سير العمل في أعمال تشجير الطريق وزراعة الأعمدة الديكورية بالجزيرة الوسطي وجانبي الطريق بالإضافة إلي النخل الملوكي الذي تم وضعه بالجزيرة الوسطي ومسلط عليه إضاءات تضفي عليه شكل جمالي.





اصدر محافظ بورسعيد توجيهاتة بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير الطريق من كافة الجوانب وتكثيف الجهود نظرا لما يمثلة الشارع من محور مروري هام ليتواكب مع اعمال التطوير التي شهدتها طرق المحافظة خلال الفترة الماضية وابرزها شارع محمد علي ونهضة مصر ومصطفي كامل وعادل الشربيني بامتداده.





وأثنى محافظ بورسعيد علي أداء شركة الفتح للمقاولات برئاسة المهندس طارق نوفل ونصر المصرى التابعة لشركة وادى النيل العامة لما يبذلوه و العاملين معهم من حجم اعمال في ظل الظروف الجوية الصعبة للانتهاء قبل المعدلات الزمنية المقررة في أحسن صورة وجودة تضاهي اعمال الشركات العالمية .

وأكد المهندس طارق نوفل أن شارع عاطف السادات سيكون محكى عالمي يظهر جمال الباسلة أمام زوارها خاصة وأن جميع الكافيهات و المولات والفنادق الكبرى تقع بامتداد الشارع من قرية بالما الكروان سابقا حتي فندق مصر للسياحة ومسجد السلام.

وشدد نوفل علي أنه وجميع مهندسي الشركة والعاملين قطعوا على نفسهم العهد أمام محافظ بورسعيد للانتهاء قبل الجداول الزمنية المحددة رافعين شعار القيادة السياسية تحدى التحدى لعامل الوقت والظروف الجوية الصعبة.





ويكتسب شارع عاطف السادات اهمية كبيرة لدي اهالي المحافظة وزوارها كونه يضم اغلب سلسلة المتنزهات والذي يتردد عليه أغلب زوار المحافظة كما يعتبر متنفس أهالي بورسعيد ومتنزههم الرئيسي.

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